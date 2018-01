Os alunos do 3º ano estão desenvolvendo um projeto sobre o uso adequado de energia elétrica no Renascença. Para tal, entre outras atividades, ampliaram a noção de energia, participaram de discussões e vivências com a nutricionista Simone Getz e entenderam que os alimentos são fonte de energia, principalmente, o café e o lanche da manhã.

Refletiram sobre os hábitos alimentares, observaram as lancheiras, tabularam os dados, identificaram a quantidade de alimentos industrializados e de doces. A partir disso, deram início à investigação de rótulos, teores de açúcar e sal nos alimentos industrializados.

Essas vivências foram concluídas hoje, com um lanche colorido e vitaminado, repleto de frutas e legumes, que surpreendeu os alunos. Experimentaram frutas diversas e suco verde. O que ficou para eles como aprendizagem: ao pensar em lanche, pense em frutas!

