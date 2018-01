O Colégio Renascença promove durante o ano um ciclo de palestras temáticas, orientadas pelas quatro áreas do conhecimento, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Com este contexto os alunos tem a oportunidade de conhecer e abrir suas possibilidades de escolha consciente de seus caminhos acadêmicos e/ou profissionais.

Os profissionais que participam da jornada de profissões, compartilham com nossos alunos não somente sua trajetória acadêmica e de carreira, mas também suas experiências de vida. São convidados a participar, com depoimentos, ex alunos Renascentistas que estão cursando as melhores universidades do país, estagiando em grandes empresas e recém formados atuantes no mercado de trabalho.

Todo percurso da jornada é pensado junto aos alunos, seus interesses pelos cursos e universidades. Eles participam da criação dos materiais de divulgação, da organização do evento e treinam suas habilidades artísticas, de comunicação e criatividade.

