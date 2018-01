Foram dias intensos e uma mistura de sentimentos!

Os Jogos Macabeus Escolares Pan-Americanos, é uma rica experiência para todos que participam e este ano não foi diferente. Foram 16 escolas participantes de 5 países diferentes e mais de 800 alunos. A equipe de Educação Física do Rena em parceria com a Comissão de Pais do Esporte somaram esforços desde o início do ano para levar o máximo de atletas possível, o resultado foi positivo e nossos alunos participaram de diversas modalidades individuais e coletivas. Nossa delegação contou com 61 atletas.

Obtivemos um expressivo resultado, várias medalhas de ouro, prata e um 4º lugar na classificação geral. Tudo isso, fruto dos treinos e dedicação dos alunos e professores. O maior resultado deles não se pode medir com medalhas, cronômetros ou gols. Durante os jogos constatamos um clima de amizade e colaboração que contagiava a todos. Houve uma integração entre atletas, pais, professores e alunos.

Riso, choro, nervosismo, alegria, vibração, frustração, euforia e por aí vai. Nas torcidas, um pouco de tudo, avós, pais e mães, tios, irmãos, atletas de outras categorias, direção da escola e amigos em geral. Nos intervalos, vários alunos do Fundamental I ao Médio brincando e jogando juntos, torcendo e se apoiando. Dedicação, esforço e comportamento exemplar de TODOS os atletas durante as competições.

Independentemente dos resultados, valeu a pena. O esporte, além da saúde, tem por função formar pessoas melhores e este objetivo foi alcançado. Estamos no caminho certo!

O Rena foi bem representado! Parabéns aos nossos atletas e profissionais!

Equipe de Esportes do Colégio Renascença