Com base no “Jeopardy”, um programa de televisão de perguntas e respostas divididos por categoria com pontuação diferente conforme a complexidade, alunos do 8º ano revisaram o conteúdo de duas unidades e, em pequenos grupos, fizeram seis exercícios com diferentes graus de dificuldade. A competição deu pontos bônus aos dois grupos que conquistaram os primeiros lugares.

