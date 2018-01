Os educadores do Colégio Renascença participaram do IX Congresso ICLOC: práticas na sala de aula.

O evento reuniu professores de escolas públicas e particulares, possibilitando a troca de informações e experiências sobre o dia a dia na sala de aula.

Os trabalhos do Congresso ICLOC, como sempre, refletiram as preocupações e crenças dos educadores e das instituições.

Este ano foram mais de 1.500 professores inscritos e 978 trabalhos apresentados.

Parabéns a todos os envolvidos!