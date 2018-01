O Colégio Renascença realiza, há alguns anos, intercâmbio com alunos israelenses, do Colégio Ironi Dalet de Tel Aviv.

Os alunos vêm para conhecer a vida de estudantes judeus brasileiros e ficam hospedados nas casas de nossos alunos. Depois viajam para o Rio e fazem o mesmo com os alunos do Liessen.

Acompanhem um pouco da programação dos nossos vistantes.

