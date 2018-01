Os alunos do Infantil 4 e 5 receberam a visita das dentistas Dra Eliana Fujimoto Macedo e Dra Joyce Lukower para um encontro de orientação sobre higiene bucal.

As crianças aprenderam e interagiram bastante com perguntas e observações sobre suas rotinas de higiene.

Ao final, exercitaram a escovação correta com a ajuda do boneco de pelúcia.

Acompanhem as fotos!

