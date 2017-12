Google Experience no Rena

Google Expeditions combina uma plataforma desenvolvida para a sala de aula e conteúdo de realidade virtual envolvente. O melhor de tudo é que ele funciona em diversos dispositivos, já utilizados pelas escolas. Com mais de cem excursões disponíveis, o Expeditions faz com que seja fácil envolver os alunos em experiências totalmente novas em todo o mundo. O mais interessante são as excursões para lugares que não podemos chegar de ônibus e, muitas vezes, nem de avião, como por exemplo, o fundo do mar, marte, entre outros incríveis lugares.

E tem algo ainda melhor: nossos alunos vivenciaram esta experiência!