Nosso aluno, Rafael Markovits, da segunda série E.M, foi para Washington/EUA, representando o Colégio Renascença na Global Young Leaders Conference (GYLC), conferência internacional, que reuniu jovens de mais de 145 países ao redor do mundo. Discutiram os grandes temas que impactam o mundo e desenvolveram estratégias internacionais de liderança.

Após a indicação feita pela Professora Patrícia Pereira, nosso aluno participou de rigorosa seleção internacional, tendo não só sido escolhido, mas também sido agraciado com uma bolsa parcial para a participação no evento.

Em Washington, Rafael participou de uma atividade de cross cultural, conheceu a embaixada francesa e conversou com um diplomata.

Em Nova York ficou hospedado na faculdade, visitou Chinatown, Times Square e Metropolitan museum.

Temos certeza que fomos muito bem representados pelo Rafael! Orgulho de nossos alunos! Orgulho de ser Rena!

