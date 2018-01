Free market

Na Educação Infantil, brincadeira faz parte da metodologia de ensino da língua inglesa. Visando enriquecer a vivência em inglês e fortalecer o vocabulário sobre o assunto “frutas e vegetais”, o infantil 5 realizou a atividade lúdica com os alimentos.

Os alunos ficaram motivados com a oralidade das palavras relacionadas ao conteúdo e entusiasmados com a utilização dos objetos relacionados com a atividade de compra na feira (carrinho, carteiras e dinheiro).

Como finalização, os alunos fizeram salada de frutas com os produtos adquiridos na feira.

Todos se “deliciaram” com o novo vocabulário!

