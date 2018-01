Para comemorar a festa de shavuot recebemos a visita dos pais de nossos alunos do infantil 4. Pais e filhos prepararam um delicioso café da manhã com frutas, pães e derivados de leite, ouviram a história do personagem Sammy Hahakavish e cantaram as músicas alusivas á festa. Foi uma manhã deliciosa!

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.