Feira Monográfica com os alunos da 2ªsérie do Ensino Médio

Já é uma tradição! Todo mês de maio, em nosso colégio, ocorre a Feira Monográfica interna, com a participação de alunos de 1º e 2º anos do Ensino Médio e de professores da casa e também de outras instituições, convidados para o evento.

Trata-se de um momento muito especial no processo de desenvolvimento da pesquisa acadêmica, uma vez que, nesse dia, cada aluno do 2º EM apresenta seu trabalho de pesquisa em desenvolvido, o qual é avaliado por uma banca composta de um professor da casa e um avaliador externo, que dão sugestões para a continuidade do projeto.

Após essa etapa de avaliação, alunos e respectivos professores/orientadores dão continuidade ao trabalho, que se estende ao longo do segundo semestre.

Destacamos, ainda, a presença dos alunos de 1º ano que estão em plena construção de seus projetos de pesquisa! Eles assistiram às apresentações, já como uma atividade preparatória.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Agradecemos, ainda, a presença dos professores avaliadores e também dos pais que prestigiaram esse momento tão especial para o colégio!