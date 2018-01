Aluno do Colégio Renascença participa da Feira de Ciências na Dinamarca.

Há pouco mais de um ano conheci meu orientando Rafael Markovits. O rapaz de fala tranquila, modos refinados e aguda inteligência me apresentou seu ousado projeto de aproveitamento energético do canal de escoamento da Usina de Itaipú. Diante dos desafios que se impunham, apresentei o Rafael a engenheiros da escola Politécnica da USP que o ajudaram nos cálculos e nos ajustes metodológicos. Nesse processo ele realizou sua primeira exposição oral fora do colégio, apresentando seu trabalho para os alunos e professores do Programa de Pré-Iniciação Científica da Poli USP.

Veio a primeira apresentação em feira científica: MOSTRATEC 2015 – Principal Feira científica Internacional realizada no Rio Grande do Sul. Resultado, 4° lugar entre projetos de Engenharia Mecânica, e credenciamento para a Unge Forskere na Dinamarca.

Antes de sua viagem à Dinamarca, apresentou seu trabalho para um grupo de professores da Rede Lab Makers do LAB Educação. Recebeu uma série de sugestões para o aprimoramento de seu trabalho e principalmente de seu protótipo.

Acaba de regressar de Copenhague onde teve a oportunidade de apresentar seu trabalho para comunidade internacional.

Em todas as etapas apresentadas, o Rafael causou uma ótima impressão em seus ouvintes. Como educador, me sinto privilegiado por poder participar de parte de sua formação, apresentá-lo ao mundo acadêmico e acompanhá-lo em parte de sua jornada.

Depoimento: Professor Aridelson Dias Moreira Junior

“Participar da feira ciencitifica “Unge Forskere” na Dinamarca foi uma experiência única e inesquecível. Durante esses 5 dias fui capaz de conhecer uma cidade maravilhosa, culturas distintas, pessoas de diversos lugares do mundo, trabalhos científicos incríveis e ainda participar de um Seder de Pessach muito especial na casa do rabino Yitzi Loenthal. Agradeço ao Rena por me proporcionar essa viagem, em que pude crescer não só como estudante mas como pessoa”

Depoimento do aluno: Rafael Markovits