O Infantil 5 montou com as frutas e legumes coloridos: carinhas, carros, casas, girafa, formiga, árvore e tudo mais que a imaginação permitiu. Assim, em 2016, no 1º ano, lembrarão de como o lanche da manhã, mesmo trazido de casa, pode ser nutritivo e gostoso.

Trabalhar a cultura alimentar saudável, de forma lúdica, é uma das formas de enaltecer a riqueza dos alimentos e os benefícios eles trazem!

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.