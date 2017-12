Estudo do Meio- Brasília

Para vivenciarmos os conteúdos desenvolvidos em aula, realizamos o estudo do meio a Brasília, onde os alunos tiveram a oportunidade de desenvolver uma metodologia de estudo própria, baseada na observação e coleta de dados na região.

Escolhemos Brasília como projeto de estudo do meio para o nono ano como parte do estudo do Brasil no século XX. Dentro de um contexto onde modernidade e industrialização estavam muito presentes no discurso das elites, a cidade de Brasília foi planejada a partir de dois conjuntos de intenções: dos arquitetos e dos governantes. Por meio do olhar investigativo de nossos alunos, buscamos saber se essas intenções se concretizaram e como o modelo de planejamento de Brasília dialogou com a realidade da população que ali se estabeleceu.

Nosso roteiro de estudo incluiu observação das superquadras, onde os alunos puderam entrevistar moradores e ver de perto as características do plano piloto do urbanista Lucio Costa, visitaram o Banco Central, o Supremo Tribunal Federal, fomos ao Congresso Nacional (Câmara Federal e Senado Federal) e os alunos puderam assistir a duas sessões e entrevistaram a senadora Marta Suplicy, conhecemos o Palácio do Itamaraty, a praça dos três poderes, Memorial JK , entre outros locais. Visitamos, também, a Embaixada de Israel, onde fomos recebidos pelo Embaixador Dr. Reda Mansour e o ministro da embaixada Lior Bem Dor.

Durante todos os quatro dias do estudo, os alunos vivenciaram uma enriquecedora pesquisa de campo, compartilharam bons momentos com o grupo e certamente levarão como experiência e conhecimento para toda vida.