Planejar, desenvolver estratégias, tomar decisões, pensar de forma criativa, são conteúdos desenvolvidos nas aulas nas quais trabalhamos com o programa MindLab nas turmas de 1ºs e 2ºs anos do Ensino Fundamental 1.

Seguem algumas fotos do momento em que os alunos do 2º ano B se desafiavam com o “Jogo dos 4”.

