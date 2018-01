Celebramos a entrega dos Certificados de Cambridge dos exames realizados em 2015 em uma cerimônia de confraternização entre as famílias do Rena. Contemplamos alunos de todos os exames: YLE – Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE e CAE. Isso simboliza a busca pelo conhecimento e excelência no aprendizado de língua inglesa. Alunos, professores e pais tiveram a chance de participar deste momento tão especial de conquista de nossos alunos!

Congratulations!