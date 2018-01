Encerramento OLIRENA

Após muito empenho de todos, nosso Olirena, que desde o mês de junho envolvia os alunos, chegou ao final. E assim, como em todas as competições, também fizemos nossa cerimônia de encerramento com a entrega de medalhas para o grupo vencedor e o certificado de participação para todos. Nossos alunos puderam relembrar as etapas vividas, as modalidades jogadas e o aprendizado de competir com o espírito de colaborar. Um projeto inesquecível, de muito sucesso, dedicação, aprendizagem e solidariedade. Parabéns a todos!

