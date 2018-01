O Electi é um projeto desenvolvido no Ensino Médio que coloca nossos alunos em contato com diferentes realidades, ampliando a visão de mundo e fazendo com que tenham a dimensão de como a sociedade pode ser impactada por meio de suas ações. Propósito de vida, ativismo e impacto social, no Rena tem!

