Alunos da 2ª série do Ensino Médio reuniram-se com os 8ºs anos para relatar a experiência que vivenciaram no projeto EPV (Educação para a Vida).

A EPV oportuniza uma viagem inesquecível para a Polônia e Israel com o objetivo de identificar, resgatar e ressignificar os acontecimentos mais marcantes para os judeus durante a segunda guerra, mais especificamente no Holocausto e fortalecer a identidade judaica dos participantes.

Essa ressignificação é única e intensa. O trabalho de imersão cultural traz uma nova visão de mundo e um olhar voltado às causas humanitárias. Nossos alunos se veem inseridos em um contexto global e percebem a importância de um lar nacional para os israelenses e judeus. Com isso, fortalecem suas origens, a de seus familiares, vivenciam Israel no presente – um país democrático e altamente tecnológico – e vislumbram o futuro judaico com otimismo, consistência e fundamento.