Edgemakers – Projeto desenvolvido durante as aulas de tutoria dos nonos anos.

O Edgemakers é um sistema de aprendizado que usa um currículo próprio com foco em criatividade, storytelling, empreendedorismo e sustentabilidade, sempre por meio das lentes da inovação.

Acreditamos que os jovens tem o poder de mudar o mundo; são artistas e designers, bem como inovadores e empresários; a criatividade e inovação são habilidades que são ensinadas e que todos os jovens são capazes de grandes feitos de imaginação com resultados poderosos; a colaboração é um ingrediente essencial para gerar novas ideias; a diversidade é um elemento crítico do sucesso criativo.

Os pilares do projeto Edgemakers são:

Curiosidade, Resiliência, Inovação, Colaboração, Pensamento estratégico, Integração, Empreendedorismo.