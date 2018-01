Domingo em Nazaré com pais e alunas B´nót-mitzvá

O Colégio Renascença promoveu um encontro com as famílias nas quais há alunas que farão Bat-Mitzva em 2016. Este momento especial aconteceu em Nazaré Paulista, interior de São Paulo, e foi repleto de atividades, promovendo a interação e resgatando valores fundamentais para fortalecer e prosseguir com a tradição judaica.

Um dos momentos mais marcantes deste encontro foi quando, em surpresa, os pais entregaram às filhas um objeto que passou de geração para geração e possui um valor sentimental grandioso, com significado histórico, que representa simbolicamente este legado.

Emoção, força e continuidade!

Confira o vídeo:

