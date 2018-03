Diferentes formas de caminhar e aprender

O parque do colégio tem um papel determinante na construção do aprendizado. Nas aulas de arte, por meio do olhar curioso das crianças, o espaço é reinventado e ganha potencial criativo. A partir do estudo sobre paisagem, as crianças registram em aquarela as percepções sobre o ambiente e compartilham as produções. É perceptível como os múltiplos olhares trabalhados estimulam a troca de experiências. Uma enriquecedora vivência que desde cedo oportunizamos aos nossos alunos!