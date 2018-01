Dia da criança na Educação Infantil

O dia da criança é uma data para celebrar a infância! Para comemorar este dia programamos atividades lúdicas e divertidas. Esta data se transformou em um “dia especial” comemorado com alegria e diversão na escola. Um almoço diferente, contação de histórias e fantasias no lugar de uniformes deram para o dia um clima diferente.

Para os alunos de 4 e 5 anos promovemos uma troca de brinquedos. Cada aluno deveria escolher em casa um brinquedo que estivesse em bom estado e que já não brincasse mais. O mais importante foi aprender a se “desapegar”. Promovemos o momento de troca, onde as crianças puderam escolher outros brinquedos que lhes interessasse. Os alunos estabeleceram seus critérios de troca e negociaram com os amigos.

As professoras mediaram algumas situações , mas o saldo da atividade foi positivo. Após a atividade os alunos compartilharam as suas impressões e contaram suas eventuais dificuldades e as soluções que encontraram.

No dia da criança aprenderam que trocar brinquedos e tão divertido quanto ganhar um brinquedo.

A atitude sustentável foi experimentada e aprovada por todos!

Equipe da Educação Infantil.