As aulas de Dança começaram e as alunas, como sempre, muito empenhadas e felizes por fazerem parte deste grupo. A Dança Israeli proporciona, por meio do desenvolvimento motor, momentos de aprendizado e autoconhecimento que jamais serão esquecidos!

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.