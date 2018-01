Alunos do EM participam do Damásio Day como parte do trabalho de orientação profissional.

Lá, conheceram um pouco mais sobre as carreiras de Economia, Administração, Ciências Contábeis, Economia, bem como do Direitto, com foco nas carreiras do direito público, em especial as magistraturas.

Ponto alto foram a oficina de negócios e o júri simulado. Em ambos os alunos puderam participar de forma prática.

Confira as fotos!