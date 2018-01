Culinária em inglês

Dentro da visão de aprendizagem significativa, nossos alunos dos 8ºs anos vivenciaram uma “healthy cooking class” e produziram sanduíches coloridos. Com as misturas de cores eles usaram sua criatividade de forma lúdica para se alimentarem e presentearem funcionários com suas produções. Os alunos interagiram com a equipe de professores de inglês utilizando o idioma como forma de comunicação.

Ao término da vivência houve a reflexão sobre o tipo de lanche que haviam preparado. O conceito de desperdício também foi abordado.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.