Os alunos dos 9ºs anos produziram Crônicas Argumentativas a partir da leitura de alguns anúncios veiculados em capas de revistas.

Professora Sonia Lemos Maria Gouvea Lemos

Há um padrão?

No dia do meu aniversário, eu e minha família estávamos caminhando pela Rua das Flores, decidimos entrar na banca de jornal e em uma prateleira havia uma revista cujo anúncio me chamou bastante a atenção, nele estava escrito: “Perca 4 quilos com a dieta da cesta básica”. Observei o anúncio por um tempo e pensei se aquilo era realmente alcançável.

Estava escrito em letras grandes e bonitas e havia uma foto de uma mulher com um corpo “perfeito”. Mas será que existe um corpo perfeito?

As propagandas têm como objetivo seduzir o consumidor para convencê-lo a comprar o que está sendo anunciado, porém, atualmente, os limites estão sendo ultrapassados, não levam mais em consideração a veracidade do anúncio, o que importa é vender.

As estratégias de marketing precisam ser formuladas com cautela para não apresentarem absurdos, não existem milagres, nós conquistamos o que queremos a longo prazo, com esforço e determinação, mantendo um equilíbrio.

Nos dias atuais, a mídia nos influencia para seguirmos um estereótipo que, muitas vezes, não é o que desejamos para nós. Todos nós temos de seguir um mesmo padrão para sermos aceitos na sociedade?

Análise da aluna Luana Steiner -14 anos