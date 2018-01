Os alunos dos 8ºs foram estimulados a observarem os bairros de Santa Cecília e de Higienópolis à procura de fatos que mereçam uma crônica de humor.

Julia Stolear Kilimnick, aluna do 8ºA, fez a seguinte observação e produção.

Academias

Já faz alguns meses que eu comecei a frequentar uma das mil academias espalhadas pelos bairros de Santa Cecília e de Higienópolis e o que mais gosto de fazer é observar as pessoas. Do bombado ao que tem medo da balança, não se falta coisa para se ver.

Um dos tipos que vai lá são os “marombas”, que tomam mais Whey Protein do que água, levantam 100 kg no treino de perna, enquanto você mal aguenta 10 kg. Também existem as mulheres-maromba que passam 24 horas por sete dias da semana na academia, sobrevivendo de Whey Protein e de tapioca.

Existem aqueles que fazem todo tipo de sacrifício durante a semana para que no final dela possa postar no Facebook a foto de um brownie com a legenda “Hoje pode! ”, o que me faz pensar: e se você comer um na terça-feira, vai ser preso pela polícia do brownie? Há de tudo na academia

Há também os que vão à academia apenas para tirar fotos; não treinam, não correm, ficam apenas tirando selfies, porque o objetivo da vida é mostrar para as outras pessoas que elas são “fitness”, mesmo sem fazer nada.

Antes de eu ir para a academia tirar minhas selfies do dia, queria dizer que uma entidade divina criou frituras e doces, e um demônio criou colesterol e calorias, eu e muitos outros sofremos com isso, mas isso não saem nas fotos porque não pode!

Professora Sonia Lemos Maria Gouvea