Colaboradores do Rena de diversos setores, agora são, também, alunos.

A diretoria do colégio tomou a iniciativa de criar o CPA – Curso para Adultos, que objetiva resgatar e transmitir informações de diversas áreas do conhecimento, desde a retomada da escrita até temas atuais.

Ontem, com a sala cheia, iniciaram-se as atividades. As aulas serão todas às quartas-feiras, com a vice-diretora e professora Lucila Sarteschi e outros voluntários orientando os alunos.

Atitude e comprometimento!

