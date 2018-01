A fim de complementar os estudos sobre o “Corpo Humano – como se inicia a vida”, momento no qual os alunos estudam sobre aparelhos reprodutores,a fecundação e a formação do novo ser, convidamos o Dr Marcos Tcherniakowsky – ginecologista e obstetra, para um delicioso bate-papo com os alunos dos 5os anos.

Foi um momento muito rico de aprendizagem no qual as crianças puderam, além de revisitar o que já tinham discutido em sala de aula, tirar dúvidas pertinentes à faixa etária, como: o que é a menstruação, como ocorre a fecundação, como se dá a formação dos gêmeos, entre tantas outras.