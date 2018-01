Cooking class – Pancakes

Uma das melhores maneiras de se aprender um conteúdo é vivenciá-lo!

Foi com esse objetivo que, após as aulas teóricas, com exercícios orais e escritos sobre alimentos e receitas, os alunos da turma do 7ºano, nível A2 participaram de uma aula especial.

Trabalhamos o vocabulário sobre os ingredientes e o modo de fazer panquecas.

Todos participaram no preparo e levaram a receita em inglês para casa.

Agora os “chefes” estão prontos para preparar uma deliciosa receita típica americana!

