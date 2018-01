Todos os alunos do Programa Bilíngue colocaram literalmente a mão na massa para fazerem Chocolate Chip Cookies para o dia dos pais. A vivência foi realizada toda em inglês e eles tiveram a oportunidade de se apropriar de vocabulário específico nesse contexto. A motivação não poderia ser maior: Cookies for my Daddy!

