Contação de História em Inglês

A Cengage Learning, em parceria coma National Geographic Learning trouxe aos alunos do Rena de 2ºs e 3ºs. anos do Fundamental 1, a contação de história, estimulando o aprendizado de inglês por meio de performances.

Seguindo a ideia central de seus materiais didáticos é essencial trazer o mundo para a sala de aula e a sala de aula para a vida. A atriz Marinela contou a história “The empty pot” utilizando recursos e contou com a participação muito animada de nossos alunos.

