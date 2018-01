No lanche da manhã da Educação Infantil, apresentamos uma forma diferente de comer a beterraba: em palitos. Aproveitamos para mostrar o vegetal inteiro, como ela nasce, qual a função no nosso organismo. Foi muito divertido, os alunos experimentaram, comeram e as línguas ficaram roxas.

Essa atividade é parte do projeto que visa “conhecer os alimentos inteiros”.

Nutricionista Simone Getz