Concurso Nacional de Redação Fábio Dorf

Alunos dos Ensinos Fundamental 2 e Médio recebem premiação no 14º concurso nacional Fábio Dorf de Direitos Humanos.

Três dos quatro prêmios foram conquistados pelos alunos do Renascença. O concurso é disputado por alunos de escolas judaicas de todo o Brasil e o Rena, mais uma vez, se destacou.

A Associação B´Nai B´rith promove o concurso que está na 14ª edição. O tema deste ano foi: “Água, esta preciosidade, realidades brasileira e israelense”. O objetivo é a reflexão acerca do tema escolhido, com a intenção de incentivar estudos, avanços tecnológicos e pesquisas, além da leitura, escrita e de reforçar a identidade judaica e os laços com o estado de Israel.

Cada escola recebeu um regulamento no qual previa a participação de alunos de 8º e 9º ano do Fundamental 2 e alunos de 1ª a 3ª série do Ensino Médio, separados pelas duas categorias, de acordo com os segmentos de ensino, com um professor designado a orientar o trabalho.

Os vencedores em primeiro lugar de cada categoria receberam o valor de R$ 1.200,00 e os segundos lugares levaram o prêmio de R$ 800,00.

Isso é excelência acadêmica! Parabéns aos alunos e educadores.

1º lugar do E. Médio – Eduardo Goldstein ( 1ª série) – Da Necessidade À Exportação. Professora orientadora: Lilian M. P. Ferreira

2º lugar do E. Médio – Daniel Erdman (2ª série) – O Drama e a Ação. Professor orientador: Marcelo Brandão.

2º lugar do Fund II – Karina Cesana Shafferman (8º ano) – Gestão da água – uma questão de atitude. Professora orientadora: Sonia Maria G. Lemos