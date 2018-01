“Como é a vida das minhocas?”

Talvez, ao ler essa pergunta, várias foram as respostas que surgiram em sua cabeça, assim como várias outras perguntas também foram feitas. O mesmo aconteceu com os alunos dos 2ºs anos no momento em que foram questionados sobre a vida da minhoca. Lembraram que ela vive na terra, mas não sabiam ao certo como eram os tuneis que elas cavam, nem mesmo do que elas se alimentam. Para responder a essas e outras tantas perguntas, montaram um minhocário que será observado e assim construirão os primeiros conceitos sobre o Ciclo de Vida.

