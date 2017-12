Comemoração do sucot de forma especial com as crianças do Infantil 2 do Colégio Renascença. Os alunos convidaram seus pais para a sucá, onde descobriram características, cantaram, dançaram músicas alusivas à festa e serviram uma bolachinha que prepararam especialmente para cumprir com a Mitzvá de comer na sucá. Confira algumas imagens!

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.