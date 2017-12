Os alunos do Infantil vivenciaram a comemoração de Lag Baomer com bastante alegria. Eles dançaram em volta da fogueira, ouviram a história de Bar Kochba e comeram pipoca. Já os alunos do infantil 5 prepararam cartazes que alertavam sobre os cuidados e benefícios do fogo. Foi uma manhã deliciosa!

Acompanhem as fotos!