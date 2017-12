Hoje tivemos a nossa comemoração de Iom Haatzmaut. Portanto, o azul e branco tomaram conta da nossa escola! Muitas músicas, brincadeiras e danças também aconteceram, incluindo a nova lehakat Ptitim de alunas do Infantil 4 e 5 junto com as morot. No final da festa os nossos desejos para Israel foram amarrados em balões azuis e brancos e soltos para ser “entregues em Israel” . Os alunos ficaram encantados!

