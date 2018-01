Coletivo Meio Fio

Os alunos do 3ºano receberam o “meiofio” que é um grupo multidisciplinar de intervenção urbana. Essa equipe utiliza técnicas tradicionais como uma forma de resistência ao cotidiano de tempo acelerado da cidade. Através dos fios imaginários e reais, fazem uma relação do presente, passado, pessoas e memórias. Buscam o valor de elementos ignorados e esquecidos da cidade, com o objetivo de construir um futuro viável, acolhedor e convidativo.

O grupo participou de uma oficina de tricô de dedo produzindo corações feitos com fio de malha de reuso têxtil, material simples, barato e ligado aos nossos estudos sobre os “R”s.



Para fazermos a transposição do espaço privado (tricô) para o espaço público, faremos uma ação de arremesso dos corações nas árvores da rua do colégio no dia 6 de novembro, dia da Ciranda de Cultura. Venham participar!