Colégio Renascença recebe a visita de um atleta profissional

O departamento de esportes e a direção do Colégio Renascença, proporcionaram uma experiência muito especial para as equipes de handebol.

Uma clínica e uma palestra com um dos maiores goleiros de handebol do mundo, Marcos Paulo Santos, o Marcão, que atualmente joga no E.C. Pinheiros e que teve ampla passagem pela seleção brasileira (1995-2012).

Nossos alunos vivenciaram práticas de exercícios em nível competitivo e participativo, ouviram conselhos, dicas, histórias e no final, puderam cobrar alguns arremessos a gol para testar as habilidades mais que especiais do Marcão.

Logo após houve uma palestra onde Marcão apresentou sua trajetória vencedora por meio do esporte. Ao final, o evento foi encerrado com sessão de autógrafos e fotos com o goleiro.

Uriel, coordenador do esporte, aponta que um dos fatores que o levaram ao nome do Marcão foi o fato do goleiro estar cursando sua segunda faculdade, além de já ter concluído uma pós-graduação, tudo graças ao esporte. “Isso mostra que é possível conciliar o estudo e aliar a profissionalização esportiva. Ele tem uma carga diária de treinamentos de 4 horas, viagens e consegue objetivar um futuro após a carreira esportiva. Isso é essencial para que nossos atletas entendam que estudar é preciso e está totalmente atrelado com o sucesso no futuro, seja ele no esporte ou na vida”.

A professora Lucila Sarteschi, vice-diretora do Rena, avaliou a vivência da clínica como um momento marcante na vida dos nossos alunos. Declarou que já acompanhava a carreira do Marcão a tempos, sempre como torcedora da seleção brasileira de handebol e do esporte brasileiro.

Galah Sanz, mãe dos atletas Yoav e Arieh Strul, achou uma excelente iniciativa do colégio! Parabéns!