Desde 2012, o Colégio Renascença participa do Projeto Presença junto à RedSolare Brasil.

O Projeto busca promover a paz por meio da ocupação dos espaços públicos, principalmente das crianças, criando intervenções com bonecos de pano.

Esse ano a construção dos bonecos fez parte do planejamento das aulas de artes, tendo como foco expressivo o desenvolvimento da figura humana por meio de recursos gráficos e de construções tridimensionais.

Houve, também, aula aberta com os pais do infantil 4 onde, juntos, puderam dar vida aos desenhos das crianças. A estrutura dos bonecos foi construída a partir dos desenhos das crianças e eles e seus pais deram vida e personalidade a eles com roupas, adereços e identidade.

Foi incrível ver o envolvimento de todo o grupo. Ficou com vontade de fazer bonecos? Venha no dia 6 de novembro, data de encerramento de nossa Ciranda de Cultura 2016, construir os bonecos que serão doados à instituições que abrigam crianças carentes.

Esperamos vocês!