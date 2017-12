O Colégio Renascença foi selecionado para participar do projeto “Meizam HaTfutsot”, idealizado pelo governo israelense e que consiste em investir na educação judaica da diáspora.

O diretor do projeto para a América Latina, professor Ruben Rozenberg, esteve no Rena e conversou com membros da diretoria voluntária e com a equipe pedagógica para alinhar a implantação de algumas ações conjuntas já em 2018.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.