Na semana passada, realizamos a primeira palestra para pais sobre o High School Internacional lançado em parceria com HSE/ Universidade de Missouri (Mizzou). Os alunos do Colégio Renascença farão prova seletiva em novembro e o curso se iniciará em 2018. Ao término do Ensino Médio os alunos receberão o diploma brasileiro e o americano.

