Alunos do 1ºano receberam 75 alunos da Unibes para dar sequência ao projeto de jogos e brincadeiras.

Por meio das brincadeiras as crianças cumpriram regras e interagiram com objetivos e metas. Foi um momento de aprendizagem e convivência.

Os convidados receberam um manual de regras dos jogos vivenciados nas aulas de Educação Física, elaborado pelos nossos alunos com muita pesquisa e carinho.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.