O Colégio Renascença conquistou o 10º lugar, dentre as 136 escolas que utilizam o sistema Poliedro em todo o país, com 76% dos alunos com rendimento acima da média. Na disciplina de Matemática, o Rena atingiu o 11º lugar. As provas são realizadas simultaneamente em território nacional e os gabaritos são divulgados 50 minutos após o término oficial dos exames.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.