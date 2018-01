Ciranda de Cultura – Super aula com o 9ºano

Os alunos do 9º ano participaram, na tarde do dia 28/10, de uma super aula com professores do Ensino Médio.

Vivenciaram a experiência, discutindo temas em biologia, física, escolha profissional e projetos de vida e carreira com a participação do Electi (Módulo de orientação vocacional).

Dúvidas e curiosidades foram esclarecidas. Os alunos Mike Harari e Renan Chajetas contribuíram com depoimentos sobre o que é ser aluno do Ensino Médio no Rena. Foi uma tarde de vivência, com clima de curiosidade e expectativa para 2016.

Que venha o Ensino Médio!

