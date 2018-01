Os alunos do 3º.ano foram à Câmara dos Vereadores e tiveram a oportunidade de assistir uma palestra que abordou alguns temas como a história da Câmara, o processo legislativo, cidadania entre outros.

E para finalizar a visita, participaram de uma sessão plenária.

Depoimentos de alguns alunos:

Felipe Szyfman

Eu gostei de ver os vereadores trabalhando na plenária e eu também gostei de ouvir o Paulo falando sobre a Câmara Municipal.

Ana Clara Grzywacz

Antes de irmos à Câmara Municipal eu já achava que seria legal porque é um lugar bem diferente que costumamos de ir com a escola. Achei bem interessante porque aprendemos muito sobre o trabalho dos vereadores e sobre cidadania.

Livia Gersenzon

Eu achei interessante porque eles falaram sobre os projetos deles. Gostei de conhecer o local onde os vereadores votam as leis.

Ariel Nigri

Achei diferente porque aprendemos como funciona a Câmara dos vereadores e a história dele. Aprendemos também usar o site da Câmara Municipal.

Paulo Ildefonso H.H. de Paula (Equipe de Eventos da Câmara Municipal de São Paulo)

Em primeiro lugar, agradecemos a gentileza da mensagem e o elogio à toda Equipe.

Em segundo, dizer que ficamos extremamente satisfeitos em recebê-los e muito impressionados com a qualidade do trabalho desenvolvido junto aos alunos. Ficamos muito admirados com a eficiência, entrosamento, disciplina, e seriedade com que as questões de Cidadania, Direitos e Deveres, Democracia e Compromisso participativo estão sendo apresentados aos alunos do Colégio Renascença. Além disso, o empenho e a atenção das professoras Renata e Cinthia, bem como do segurança que acompanhou o tempo todo os alunos.

Quanto mais trocávamos experiências, mais ficávamos impressionados com a dinâmica de ensino desenvolvida pelo Colégio, pelo grau de informações e preparo dos alunos, pelo interesse deles na vida pública e sua dinâmica e pelo grau de conhecimento dos alunos; bem como pela amplitude que pudemos conhecer das propostas pedagógicas da escola.

Oxalá pudesse ser esse o padrão de ensino e qualidade de alunos de todas as escolas que vêm nos visitar. Isso seria, em nossa ótica, o pleno exercício de cidadania responsável e comprometida.

Crianças com essa qualidade de profissionais à sua volta e com esse grau de aprendizado é que nos tornam esperançosos e convencidos de uma sociedade mais justa, responsável e participativa. Sem dúvida, serão os nossos homens de bem e nossos responsáveis governantes.

Aproveitamos a oportunidade para pedir mais informações sobre os vários projetos de cidadania participativa que a escola desenvolve.

Parabéns escola!

Parabéns corpo diretivo!

Parabéns professores, exemplos de profissionais compromissados com o ensino!

Parabéns à toda equipe do Colégio Renascença.

Ficamos gratificados e muito felizes de atender um grupo tão responsável e consciente da finalidade da visita à nossa Casa.

Vossa visita dignificou nosso trabalho e fortaleceu-nos a ideia de que afinal estamos pensando de maneira adequada: através do conhecimento e conscientização de nossas crianças é que construiremos uma sociedade melhor.

Prazer em recebê-los e esperamos vê-los novamente por aqui.