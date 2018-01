Os alunos dos 4ºs anos do Ensino Fundamental estão aprendendo, nas aulas de Língua Hebraica, a descrever suas rotinas diárias. Produzirão um foto livro no qual irão relatar suas principais ações e atividades do dia.

Realizamos uma “aruchat boker” especial (café da manhã coletivo), quando cada aluno trouxe um alimento diferente para compartilhar com o grupo-classe. Durante essa atividade todos tiveram a oportunidade de ampliar o vocabulário estudado e expressar-se oralmente em hebraico.